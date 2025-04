Tanza annuncia (il 1 aprile...) la sua candidatura a sindaco di Domodossola

Sarà un pesce d'aprile, o forse si cela un fondo di verità?

Certo è che le argomentazioni addotte, così come le linee guida del programma elettorale, sono molto precisi e a tratti 'credibili'. Tiziano Tanza Tanzarella, tramite un lungo post su Facebook, annuncia oggi la sua intenzione di candidarsi nel 2027 a sindaco di Domodossola. Da noi interpellato, Tanzarella non commenta e non rilascia dichiarazioni, ma il post sul social network è sicuramente frutto di lunghe riflessioni.

"Sono profondamente colpito dalle ultime parole del Signor Sindaco nel suo intervento al consiglio comunale di qualche giorno fa - afferma Tanzarella, che effettivamente era presente tra il pubblico durante l'ultima seduta a Palazzo di Città - e visto che al momento non è previsto il terzo mandato, dopo profonde riflessioni, ho deciso di scendere in campo e di candidarmi a Sindaco per le elezioni che si terranno a maggio 2027. Non conosco né i tempi, né i meccanismi amministrativi, ma avrò tutto il tempo per informarmi bene. Ho già parlato con un gruppo di persone che in diversi campi ha già dimostrato con le azioni attaccamento alla nostra città, ma soprattutto ai suoi cittadini, per formare una squadra apolitica ed apartitica che abbia come unico obiettivo quello di migliorare la qualità della vita sul nostro territorio".

Tanzarella elenca poi una serie di buoni propositi e di intenzione, tra cui il grande ascolto nei confronti dei cittadini, dei commercianti, degli imprenditori, dei giovani, degli automobilisti, dei frontalieri, degli abitanti di ogni quartiere, con una particolare attenzione, oltre che alle periferie ed alle frazioni, al recupero della fiducia dei concittadini della Cappuccina .

"Garantiremmo un atteggiamento di ricerca della risoluzione dei problemi dei cittadini - prosegue Tanzarella - per gli automobilisti, toccando con mano cosa succede ogni giorno alle 18.00 quando arriva il treno da Briga, con code che arrivano fino in via Binda e di conseguenza di aumento anche dello smog, cambieremmo il verso del senso unico della via Marconi, di modo che non tutti devono girare in via Gramsci ed andare per forza verso la stazione dovendo recarsi all'Ovviesse, o in via Francioli o in via Galletti. Inoltre diminuiremmo di qualche metro quadrato le distese di granito di fronte ai dehors del bar Moderno e del bar Regina, creando una corsia di solo stazionamento delle auto per accogliere parenti, amici e turisti che arrivano in treno carichi di valigie".

Il presunto candidato a Sindaco parla poi di migliorare la viabilità, con una piccola rotonda nell'intersezione tra via Cassino e via Scapaccino ed una nell'ampio spazio tra le intersezioni di via Vittorio Veneto, via Giovanni XXIII e via Cairoli. Parla poi di eliminare i semafori sulla tangenziale, creare una passerella o un sottopasso monitorato dalle telecamere per fare attraversare in tutta sicurezza i pedoni che si dirigono verso il Calvario e recuperare qualche parcheggio. Il suo programma elettorale prosegue con interventi a favore delle attività di somministrazione, feste in occasione del Capodanno, sostegno alle associazioni di volontariato, e la bella sinergia per creare eventi che possano soddisfare tutti i palati, mettendo magari già giù un po' in anticipo un programma di massima per l'Expo del 2050 vista l'esperienza all'interno del direttivo di coloro che organizzarono quella stupenda e partecipatissima del 2000.

"La mia decisione - conclude Tanzarella - è frutto anche del fatto che non sono più il titolare delle attività che ho gestito per anni ed ho quindi molto tempo da dedicare alla Città e non dovendo vivere di questo, l'eventuale stipendio mensile andrebbe a rotazione alle associazioni di Domodossola o a situazioni particolari nella massima trasparenza. Poi magari fanno il terzo mandato ed allora il problema non sussiste".