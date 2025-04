Fondazione Cariplo, 50mila euro al comune di Domodossola per il progetto "Biblioteche in azione"

Fondazione Cariplo ha selezionato 22 progetti per un totale di 908mila euro di contributi, finalizzati alla realizzazione di studi e progetti di fattibilità. Questi i risultati del bando "Obiettivi Comuni", destinato a supportare gli enti locali della Lombardia e delle province di Novara e del Verbano Cusio Ossola nell’accesso ai fondi del Pnrr e ad altre opportunità di finanziamento europee e nazionali. Nel territorio del Vco, il bando Obiettivi Comuni ha finanziato due progetti per un totale di 99.900 euro. Il comune di Verbania ha ricevuto 49.900 euro per il progetto “Piccoli semi, orizzonti di crescita: coltivare la cultura per far crescere il futuro”, un’iniziativa volta a promuovere la cultura come motore di sviluppo comunitario. Il comune di Domodossola, con un finanziamento di 50.000 euro, realizzerà il progetto “Biblioteche in azione: spazi per comunità e dialogo europeo”, con l’obiettivo di trasformare le biblioteche in luoghi di inclusione e partecipazione attiva.

Il bando, senza scadenza e con un budget totale di 1,2 milioni di euro, mira a sostenere gli enti locali nell’accesso alle opportunità di sviluppo territoriale offerte dal Pnrr e da altre fonti di finanziamento a livello europeo e nazionale. L’iniziativa prevede contributi a fondo perduto per la realizzazione di studi e progetti di fattibilità, finalizzati alla partecipazione a bandi in linea con gli obiettivi strategici della Fondazione Cariplo.

I progetti sono stati selezionati in base a criteri chiari e oggettivi. È stata data priorità alle proposte che descrivevano in modo dettagliato il problema da affrontare e gli obiettivi concreti da raggiungere. Sono stati valorizzati i progetti con il coinvolgimento di esperti qualificati e di enti del terzo settore. Inoltre, è stata premiata la collaborazione tra i diversi attori del territorio, la sostenibilità ambientale e un piano di spesa credibile e ben strutturato. L’adozione di strategie di sviluppo in linea con i principi europei ha rappresentato un ulteriore elemento di valutazione.

Giulia Margaroli, membro della Commissione Centrale di Beneficenza di Fondazione Cariplo, dichiara: “Il bando Obiettivi Comuni dimostra una grande attenzione ai bisogni concreti dei territori, fornendo strumenti essenziali per rafforzare la progettualità locale. Grazie a questo supporto, gli enti locali possono accedere a opportunità di finanziamento spesso complesse, trasformando idee in iniziative concrete. Fondazione Cariplo si conferma un alleato strategico per le comunità, accompagnandole in percorsi di sviluppo sostenibile e innovativo. Questo tipo di intervento aiuta a ridurre le disparità territoriali e a valorizzare le specificità di ogni area”.