Apre il negozio solidale di Ossola amica dell'Ugi

Apre sabato 23 novembre, nei locali di via Sempione 59 a Villadossola messi a disposizione dal comune, il negozio solidale di Ossola amica dell'Ugi. Un negozio che, come dice il presidente dell'associazione Damiano Bassi, sarà bello, colorato, allegro e dove sarà possibile trovare mille idee regalo per Natale: candele, giochi, gadget, pupazzi, sciarpe, bracciali, portafogli e tanti prodotti enogastronomici, dal miele alle conserve, sino alla polenta e alle caramelle con scatola dedicata all'Ossola. E poi naturalmente il panettone solidale donato da un pasticciere di Torino. Tutti gli oggetti e i prodotti in vendita sono stati donati o realizzati dai volontari. Ma non solo, alcuni come biglietti o lanterne sono stati realizzati dagli ospiti della Sacra Famiglia di Verbania o dall'associazione Arcadia che ha realizzato degli gnometti davvero unici.

Il negozio, che sarà aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00, sarà gestito dai volontari dell'Ossola amica dell'Ugi ma non solo: "Si alterneranno in negozio i ragazzi della Sacra Famiglia, quelli dell'Anffass che lavoreranno con noi senza la supervisione degli assistenti, il Centro diurno di Pieve, il Centro Sesamo e i ragazzi dell'Enaip. Sarà un negozio davvero inclusivo, e siamo molto felici che il Natale porti tante opportunità anche per i ragazzi e le persone più in difficoltà".

I proventi delle vendite del negozio saranno destinati a progetti Ugi, come i due alloggi in adozione a Torino per le mamme che assistono i propri figli in ospedale o la stanza riabilitativa, e anche a Casa Ugi e alle altre associazioni che collaborano al negozio e che ne avranno necessità.

E sempre nel periodo natalizio, i volontari dell'Ossola amica dell'Ugi si recheranno all'Anffass e al centro diurno di Pieve, dove aiuteranno gli ospiti a realizzare dei bellissimi lavoretti natalizi.