2 giugno, Uncem: "Importanti le parole del presidente Mattarella sulle aree montane e interne"

Promuovere iniziative e progettualità che favoriscano lo sviluppo delle diverse aree del Paese, ne valorizzino la ricchezza culturale e ambientale, affrontino i divari territoriali e le problematiche dei grandi centri urbani come delle aree interne, sollecita lo sforzo di chi sia investito di pubbliche responsabilità. "Queste parole del Presidente Mattarella nel messaggio ai prefetti per il 2 giugno sono molto importanti - evidenzia il presidente Uncem, Marco Bussone - Il Capo dello Stato rimarca continuamente quanto sia necessaria l'attenzione di tutti e tutte per le aree montane e interne. Troppo spesso invece c'è distrazione, non adeguato impegno. Vogliamo confidare con speranza in uno scatto politico concreto, con investimenti, adeguate risorse messe a disposizione di montagna e aree interne".