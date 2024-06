Gli ex ragazzi della Casa del Fanciullo ricordano padre Vincenzo

Gli “Ex ragazzi della Casa del Fanciullo” di Domodossola ricordano padre Vincenzo Coscia, a lungo frate della parrocchia della Cappuccina, scomparso il 31 maggio e di cui oggi si celebrerà il funerale. Queste le loro parole:

“Siamo interamente colpiti per la grandissima perdita di padre Vincenzo, una persona speciale, un amico per tutti noi che lo abbiamo vissuto nei momenti più difficili della nostra adolescenza, una tappa della vita che risale agli anni ‘70/’80. A tutti noi rimarrà il suo vivo ricordo che ci accompagnerà per sempre. Una grande perdita per la sua amata Cappuccina e per il suo mitico Treno dei bimbi di Croveo, che tornerà a viaggiare purtroppo “un po’sotto tono” nei prossimi giorni e per cui è rimasto legato per tutta la vita e per il quale fino alla fine si è speso.

Una persona straordinaria e di grandissimo cuore, un punto di riferimento per tutte quelle persone che hanno avuto la grande fortuna e il grande onore di conoscerlo personalmente.

Con infinito dispiacere, per l’ultimo saluto a padre Vincenzo, lunedì alle ore 15.30 il gruppo degli Ex ragazzi non potrà essere completamente presente, visto anche la grande lontananza che divide tutti, ma comunque certi di essere presenti con il cuore, in quei famosi banchi di quella parrocchia che per molti anni e per molte domeniche sono stati il punto d’incontro e di preghiera per tutti noi. Lo ricorderemo sempre con grande affetto di sempre”.