Zappalà sul 2 giugno: “Difendere i valori fondativi della Repubblica e l’identità nazionale”

In occasione della Festa della Repubblica, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Davide Zappalà ha voluto lanciare un messaggio, sottolineando il significato profondo del 2 giugno come giornata di memoria e responsabilità civile.

«Celebriamo la nascita della nostra Repubblica, fondata sul lavoro, sulla sovranità popolare e sull’identità nazionale», dichiara Zappalà. «È un giorno che deve richiamare tutti noi – istituzioni e cittadini – all’orgoglio di appartenere a una Nazione con una storia millenaria, fatta di radici profonde, cultura, tradizione e sacrifici».

Il consigliere regionale evidenzia come oggi più che mai sia necessario riaffermare i valori fondativi della Repubblica. «Viviamo in un tempo in cui si tenta di svuotare il significato stesso di patria e confini. Per questo – prosegue – è nostro dovere riaffermare i princìpi su cui si basa la nostra Costituzione e l’eredità spirituale e politica della nostra civiltà».

Zappalà ribadisce l’importanza di vedere nella Repubblica «una comunità coesa attorno ai suoi simboli» e invita a non ridurre la Festa del 2 giugno a una semplice celebrazione. «Il 2 giugno non sia solo una ricorrenza – conclude – ma un impegno quotidiano a difendere l’Italia, i suoi confini, la sua cultura e la sua libertà».