Festa della Repubblica: nominati i 12 nuovi cavalieri e ufficiali del Vco FOTO

Sono 141 i diciottenni verbanesi ai quali l’amministrazione augura il benvenuto civico con il regalo di una copia della Costituzione. La consegna della Carta ai diciottenni presenti ha concluso la cerimonia provinciale del 79° anniversario del referendum costituzionale con il quale, il 2 giugno 1946, ha ricordato il sindaco, Giandomenico Albertella, “l’89 per cento degli aventi diritto, per la prima volta le donne, scelsero la Repubblica. Fu anche la fine di un periodo travagliato”. Uno spirito di coesione, per sottolineare il quale Albertella ha citato l’Ode all’Italia di Giosuè Carducci.

Gianmaria Minazzi, vicepresidente della provincia, ha citato Francesco De Gregori – la storia siamo noi/nessuno resti escluso – per ricordare come le sorti del Paese dipendano da tutti i cittadini. Il viceprefetto vicario Gerardo Corvatta ha letto il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ad aprire la commemorazione l’esecuzione del Canto degli Italiani dell’Ente musicale città di Verbania, diretta dal maestro Davide Merlino.

Poi il momento clou: la consegna dei due diplomi di Ufficiale e dei 10 di Cavaliere al merito della Repubblica. I neo-ufficiali sono Raffaele Santini e Valerio Beltrami. I neo cavalieri Maurizio De Paoli, presidente della Fondazione comunitaria; Marinella Franzetti, già vicesindaco di Verbania; Massimo Verri per il suo impegno nel volontariato, il maresciallo della Guardia di finanza Giorgio Scarpati, il maresciallo della Guardia di finanza Luca Maiello, il luogotenente della Guardia di finanza Giorgio Galvani, il luogotenente dei carabinieri (in quiescenza) Stefano Burastero, l’appuntato scelto dei carabinieri Domenico Sinacori, il maresciallo dei carabinieri (in quiescenza) Sergio Di Santo e Daniele Merola, già segretario in diversi comuni del territorio.