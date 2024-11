Dal Vco due pullman di fedeli per la giornata di preghiera ispirata a Medjugorje FOTO E VIDEO

Un pullman di fedeli ossolani ha partecipato domenica alla giornata nazionale di preghiera ispirata a Medjugorje che si è tenuta all'Unipolforum di Assago. Con loro anche fedeli di Borgomanero.

L'incontro è stato organizzato dall'associazione Mir i Dobro di Viggiù; ad accompagnare i fedeli Marinella De Gregori. Dalla nostra provincia, oltre a quello partito da Domo, un secondo pullman è partito da Pallanza, con capogruppo Stefania Brambilla.

È stata una giornata intensa, nella quale i partecipanti provenienti prevalentemente dal nord Italia, hanno pregato in particolare per la pace, sulla scia del documento del Dicastero per la Dottrina della Fede approvato da Papa Francesco il mese di settembre scorso, dove si riconoscono gli abbondanti frutti spirituali legati alla parrocchia-santuario della Regina della Pace di Medjugorje.

Alla giornata ha preso parte padre Ljubo Kurtovic, parroco di Medjugorje dal 2000 al 2007. “La chiesa ha riconosciuto i frutti di Medjugorje. Grazie a Dio non è una setta – ha detto padre Ljubo -. È nella chiesa e per la chiesa. Molti hanno riscoperto Dio proprio a Medjugorije”. Nell'incontro sono stati celebrati il rosario, la messa e l'adorazione eucaristica animate da musiche di Medjugorje eseguite da Roland e dal suo gruppo.

In videoconferenza anche padre Jozo Zovko, parroco di Medjugorje durante le prime apparizioni della Regina della Pace nel 1981. Nella giornata è stata tenuta poi una catechesi sulla preghiera dal frate domenicano padre Michele Scanso. Vi sono state inoltre le testimonianze di Nancy e Patrik, una coppia di americani che da quarant'anni ha scelto di vivere a Medjugorje e ha costruito una casa di preghiera destinata ad ospitare consacrati.