Neve e polemiche per le strade disastrate. Eppure non siamo una località marittima....

Situazione complicata, per usare un eufemismo, per chi questa mattina è uscito presto di casa per andare al lavoro o per portare i bambini a scuola o all'asilo. Strade simili a piste di pattinaggio, auto fuori strada, mezzi pesanti in difficoltà: un quadro tragicomico, da Omegna a Gravellona, passando per Casale. Tantissime le lamentele sui social da parte dei residenti, che hanno evidenziato come ieri sera i mezzi spalaneve non si siano visti fino a tarda notte mentre il sale non è stato buttato. Sotto accusa, specialmente a Omegna, il piano neve. " Che non c'è mai stato e lo abbiamo denunciato da mesi- attaccano nuovamente questa mattina i consiglieri di centrodestra, che già ieri sera avevano diffuso una nota stampa molto polemica.

Ma non è solo il Cusio a lamentare situazioni pessime sulla maggior parte delle strade. In Ossola la situazione più critica, ed inspiegabile per un territorio montano, è quella della superstrada. Ieri mentre nevicava i disagi sono stati moltissimi, ma il peggio si è raggiunto questa mattina. Il manto stradale è letteralmente una pista di pattinaggio. Gli incidenti autonomi dalle prime ore del mattino sono già 5, e siamo solo alle 9.30 del mattino.

Disagi sono stati segnalati anche sulla 337 in direzione del confine di Camedo.