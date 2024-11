Carreggiate momentaneamente chiuse per due incidenti autonomi, in direzione Milano, sulla strada statale 33 “Del Sempione”, al km 114,200 in località Vogogna e in direzione nord, per un sinistro a Pieve Vergonte.

Nel sinistro è rimasta coinvolta un’autovettura. Sul posto sono presenti le squadre Anas e la Polizia Stradale per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.