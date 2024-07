Torna la tradizionale traversata a nuoto del lago di Mergozzo

Domenica 21 luglio va in scena uno dei tradizionali eventi sportivi che attirano sempre più atleti, sia locali che da tutta Italia e dall’estero: la traversata a nuoto del lago di Mergozzo “Trofeo Luca Dresti”. Sono due le distanze proposte: la 2,3 km e la 5,3 km, che prevedono rispettivamente mezzo giro e un giro intero del lago. Entrambe le gare partono e arrivano in piazza Cavour a Mergozzo. La partenza della distanza corta è fissata per le 10.00, mentre alle 10.15 quella della distanza lunga.

Anche quest’anno a Mergozzo verranno premiati i Nobili dei Laghi 2023, atleti che hanno partecipato ad almeno 9 traversate del circuito.