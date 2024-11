Un nuovo fine settimana complicato sulla linea Domodossola-Milano

Ancora un fine settimana complicato per chi viaggia in treno, e in particolare sulla linea Domodossola-Milano. Dopo un’intera estate fatta di interruzioni e bus sostitutivi, sabato 23 e domenica 24 novembre sono previste modifiche alla circolazione dei treni tra le stazioni di Busto Arsizio e Arona.

Secondo l’ultima comunicazione di Trenord, infatti, sono previsti lavori di potenziamento infrastrutturale a cura di Rfi, a causa dei quali i treni della linea Domodossola-Milano subiranno variazioni.

I treni circoleranno soltanto tra le stazioni di Milano Porta Garibaldi/Milano Centrale e Busto Arsizio/Gallarate. Inoltre, sono in programma alcuni cambiamenti negli orari: 35 minuti di ritardo sull’orario di partenza tra Sesto Calende e Domodossola e 35 minuti di anticipo tra Domodossola e Sesto Calende. È previsto un servizio di bus sostitutivi che collega le stazioni di Busto Arsizio, Arona, Gallarate e Sesto Calende. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito di Trenord.