Verbania: tre denunciati per furto e truffa

La polizia di stato di Verbania, a seguito di attività svolte di concerto tra l'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e la squadra mobile, ha denunciato due uomini ed una donna, di origini sudamericane, per i reati di furto aggravato e di indebito utilizzo di sistemi di pagamento elettronici. L'attività ha avuto origine dal controllo effettuato da un equipaggio dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico di una autovettura con a bordo due uomini di origine cilena, di 32 e 28 anni, ed una donna di nazionalità peruviana di 39 anni.

Gli agenti di polizia, sin dal primo momento, hanno sentito un forte odore di supefacente provenire dall'abitacolo dell'autovettura e, pertanto, hanno proceduto ad effettuare una perquisizione personale dei soggetti controllati. A seguito di tale attività uno dei due giovani è stato trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stpefacente del tipo marijuana mentre tutti e tre sono stati trovati in possesso di ingenti somme di denaro, senza, tuttavia, riuscire a giustificarne la lecita provenienza. Gli approfondimenti investigative effettuati dagli agenti hanno consentito di appurare che proprio in concomitanza con il suddetto controllo, presso la Stazione Carabinieri di Verbania, era in corso la presentazione di una denuncia per un furto consumato poco prima nel parcheggio sotterraneo del supermercato Esselunga.

Nello specifico, la vittima mentre si apprestava a salire a bordo del proprio veicolo, parcheggiato in uno stallo riservato alle persone con disabilità, veniva avvicinata da un soggetto che le indicava delle monetine (lanciate a terra appositamente dallo stesso poco prima) chidendole di raccoglierle. Il gesto istintivo della donna consentiva all'uomo di impossessarsi della borsetta nel frattempo lasciata dalla vittima sul sedile della propria autovettura e di allontanarsi con i complici a bordo dell'autovettura poi oggetto di controllo da parte degli agenti della Polizia di Stato.

I tre soggetti accompagnati in questura venivano trovati in possesso del denaro sottratto alla parte lesa (800,00 euro), di un ulteriore importo (1.600,00 euro) che avevano nel frattempo prelevato utilizzando il bancomat della malcapitata e di un fermasoldi in oro giallo custodito nella borsetta. A carico del cileno e della donna peruviana il questore del Verbano Cusio Ossola ha emesso il foglio di via obbligatorio con il divieto di fare ritorno nel comune di Verbania per 3 anni.