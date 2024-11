Manutenzione del ponte sull’Ovesca: scintille tra il sindaco Toscani e il gruppo Uniti per Villa

Care concittadine e cari concittadini, il nostro sindaco, Bruno Toscani, non smette mai di stupirci. All'interrogazione formulata dal Gruppo Consiliare Uniti per Villa circa il ritardo della conclusione dei lavori di manutenzione straordinaria riferiti al ponte sull'Ovesca, risponde : "…In riscontro sua interrogazione in data 14.11.2024 … si assicura di essere in proposito in costante e produttiva collaborazione con l’Amministrazione Provinciale, alla quale, in quanto Ente competente, si invita a rivolgersi per le informazioni richieste.

D’altronde, se desse delle risposte l’Amministrazione Comunale, Lei, in ogni caso, interpellerebbe comunque la Provincia per verificare la correttezza delle nostre affermazioni. Distinti saluti. “Innanzitutto si rivolge al Gruppo Uniti per Villa, dandoci del "Lei" che appare molto riguardoso e di questo lo ringraziamo. Nell'ultima frase appare più burlone. In pratica, se interpretiamo adeguatamente, afferma : “... non rispondo alla richiesta di informazioni perché tanto non vi fidate della mia risposta...". È proprio vero, non finisce mai di deliziarci … Abbiamo comunque una certezza: a quel cittadino che aveva sollevato la questione, il sindaco - di fatto - non fornisce alcuna risposta.

Il Gruppo Consiliare Uniti per Villa