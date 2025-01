Non ancora terminati i lavori al ponte sull'Ovesca

Occorrerà attendere che si alzino le temperature per proseguire i lavori di sistemazione del ponte sull’Ovesca, che sorregge la strada provinciale all’altezza della chiesa di San Bartolomeo.

Ce lo conferma il presidente della provincia, Alessandro Lana, che a novembre avevamo sentito visti i tempi lunghi dell’intervento di consolidamento, in pratica il rafforzamento dei piloni che nel corso degli anni si sono ammalorati. Un intervento di 342.500 euro.

Il cantiere era stato aperto nel dicembre 2023: sarebbe dovuto terminare nel giugno 2024, ma alcuni problemi hanno fatto slittare la fine dei lavori. Lana, allora, aveva parlato di guai dovuti alla presenza di sottoservizi, poi alla scoperta di un tubo in amianto e anche al fatto che il ponte in condizioni peggiori di quanto si pensasse. Poi, la ditta che stava intervenendo era stata dirottata urgentemente al rifacimento del ponte di Andosso, sulla strada provinciale che da Domodossola sale al Lusentino. Ad oggi, però, i lavori non sono ancora terminati.

‘’La ditta ha ripreso i lavori ma l’abbassamento delle temperature ha rischiato di creare problemi– spiega Lana – e quindi si dovrà attendere che le temperature siano meno rigide per riprendere i lavori’’.