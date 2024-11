Liceo Spezia di Domodossola al vertice: eccellenza riconosciuta da Eduscopio

Il Liceo 'Giorgio Spezia' di Domodossola è una scuola di eccellenza: anche quest'anno si conferma al vertice della classifica stilata da Eduscopio.

I dati del rapporto annuale sono stati pubblicati giovedì 21 novembre 2024 e il Liceo Spezia guida la graduatoria provinciale degli indirizzi di liceo Classico, Scientifico e Linguistico: "Eduscopio rileva un trend in costante aumento in particolare per l'indirizzo classico – sottolinea la dirigente scolastica Stefania Rubatto, alla guida dell'istituto domese dal mese di settembre -: gli studenti diplomati allo Spezia risultano tra i migliori all'Università, affrontando ogni tipo di Facoltà con un solido e ricco bagaglio culturale. Nulla è dovuto al caso, ma molto al preside Pierantonio Ragozza che ha diretto il Liceo per quindici anni; e tanto va riconosciuto anche a tutti quei docenti, collaboratori scolastici, Dsga e assistenti di segreteria, che sono stati capaci di andare oltre i meri adempimenti contrattuali, impegnandosi con la testa e con il cuore, consapevoli che il lavoro nella scuola è servizio e responsabilità sociale".

Dal rapporto di Eduscopio emerge, in particolare, il punteggio molto alto raggiunto dagli studenti che hanno frequentato il Liceo Classico: l'indice Fgc (un indicatore sintetico che combina medie dei voti e percentuali di crediti acquisiti all'università), che era già uno dei più alti nel 2023 (82.20), quest'anno ha sfiorato quota 90, assestandosi sul valore di 89.14, un punteggio record in Italia, citato anche nel corso del TG1 delle 13.30 del 21 novembre: "Gli studenti e le studentesse dimostrano di superare lo svantaggio territoriale con la caparbietà e l'impegno di chi sa investire nel proprio futuro - continua Rubatto -. Anche i dati Invalsi dell'anno scolastico appena trascorso hanno messo in luce valori in crescita, segno che le difficoltà vissute durante il periodo della pandemia sono in fase di riassorbimento: in tutti gli indirizzi le classi hanno ottenuto punteggi molto positivi rispetto alla media nazionale e all'area geografica di riferimento. La sfida per i prossimi anni sarà quella di mantenere saldi i risultati raggiunti e di aumentare in percentuale il numero di studenti che realizzano appieno le loro potenzialità".

Il rapporto pubblicato da Eduscopio tiene in considerazione i dati riferiti a tre classi successive di immatricolati (aa.ss. – 2019/20 – 2020/21 – 2021/22) che hanno già completato il primo anno di studi universitari: è questo il motivo per cui del Liceo Spezia è, per ora, possibile confrontare i dati degli indirizzi di Liceo Classico, Linguistico e Scientifico, mentre mancano i dati riferiti al Liceo delle Scienze Umane ad indirizzo Economico-Sociale, che è stato attivato nell'a.s. 2017/18 e potrà entrare nel rapporto tra qualche anno, come pure quelli del Liceo delle Scienze Applicate, avviato nel 2023 e che quindi potrà essere valutato solo quando ci saranno almeno tre annate di studenti diplomati.

Per conoscere più da vicino l'offerta formativa del Liceo 'Giorgio Spezia' gli studenti di terza media potranno partecipare all'Open Day di sabato 14 dicembre (orario 9-13 e 14-18). Un secondo appuntamento è fissato per sabato 18 gennaio 2025, dalle ore 9.00 alle 12.30, con le lezioni di prova nelle discipline di indirizzo dei diversi corsi (previa prenotazione).