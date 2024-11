Babbo Natale arriva al mulino di Sasseglio con i regali solidali

Si respira già aria di festa a Druogno: sabato 30 novembre arriva infatti “Il mulino di Babbo Natale”, evento per grandi e piccini organizzato dagli Amici di Sasseglio. A partire dalle 15.00 ci si ritrova, dunque, al mulino di Sasseglio per un pomeriggio di festa con cioccolata, vin brulè, panettone e pandoro, ma soprattutto per permettere ai bambini di incontrare Babbo Natale e i suoi elfi.

I bambini potranno entrare nel mulino e consegnare personalmente a Babbo Natale la propria letterina; ognuno di loro, poi, riceverà un regalo. Per partecipare, al costo di 5 euro, è necessaria la prenotazione tramite WhatsApp al numero 340 8682308.

Alle 16.00, poi, un’altra sorpresa: una banda di Babbi Natale arriverà a bordo di motociclette e apecar per consegnare i regali solidali in collaborazione con la Croce Rossa. I regali solidali vengono raccolti nei giorni precedenti: chiunque voglia partecipare, può donare giocattoli, nuovi o in buono stato, e consegnarli al bar Bistrot di Santa Maria Maggiore. Si richiede di donare i giocattoli già impacchettati con un fiocco blu o rosa e indicando un numero corrispondente all’età per cui il giocattolo è adatto (per informazioni contattare il numero 351 5658772). I regali saranno poi consegnati ai Babbi Natale motociclisti, che li porteranno al mulino di Sasseglio il 30 novembre, quando la Croce Rossa provvederà a ridistribuirli a tutti i bambini del territorio in collaborazione con altre strutture solidali della zona.