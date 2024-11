Findomo Pediacooph24 brilla in trasferta: 101-89 sullo Sporting Borgomanero

Continua la marcia in trasferta della Findomo Pediacooph24. Ieri sera al Pala Cadorna nel recupero della quarta giornata di campionato i granata si sono imposti per 101-89 sullo Sporting Borgomanero.

Decisivo l’ultimo quarto dopo un match combattuto è bello, con percentuali di tiro da NBA. Donaddio solito immancabile con 29 punti, bene anche Realini con 21. “Un successo che mi rende felice per come arrivato e per il valore degli avversari. Sono due punti pesanti- le parole del presidente Nicola Guerra - frutto di una prestazione di qualità e sostanza. Abbiamo difeso a zona per 40’: una scelta rischiosa ma che va pagato dividendi”.