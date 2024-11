Panza: "Approvato lo schema di decreto per il Fondo Montagna"

“È stato approvato oggi in conferenza unificata lo schema di decreto per la ripartizione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, anche quest’anno il governo mette a disposizione 200 milioni per la tutela e lo sviluppo della vera montagna. Grazie all'interesse e all'intervento dell'attuale governo, i fondi per la montagna ci sono e sono reali - dichiara Alessandro Panza, consigliere per le politiche per le aree montane del ministro per gli affari regionali Roberto Calderoli e responsabile del dipartimento montagna della Lega -. Una misura concordata con le regioni che ha come obiettivo finale quello di ridurre i divari tra i comuni montani e aree urbane. Fondi destinati tra le altre cose anche all'erogazione di quei servizi che troppo spesso mancano nelle nostre montagne. Nelle prossime settimane alla Camera dei deputati riprenderà l'iter di esame del Ddl montagna, dove verranno sanciti per legge principi e strumenti fondamentali per ridare dignità alle terre alte del nostro Paese. Il 2024 è stato un anno particolarmente attivo per la montagna, non solo con l'avvio dell'iter parlamentare del già citato Ddl, ma anche per la realizzazione del Libro Bianco sulla Montagna realizzato con la collaborazione dell'Università della Montagna, polo di Edolo della Statale di Milano, che ha messo in fila tutti i numeri delle montagne italiane, per poter dare risposte puntuali ed efficaci".