Le Floreanini, tra musicale, tempo straordinario e tante opportunità di crescita culturale e umana

Si appresta a celebrare i venticinque anni di vita la scuola media statale unica di Domodossola: il 1° settembre 2000 le due distinte scuole, le vecchie Giovanni XXIII e Ungaretti, vennero unite e nacque così un unico istituto che dal 2018 è intitolato a Gisella Floreanini, la ministra della Repubblica dell'Ossola che tanto amava anche la musica.

Dunque oggi due sedi, quelle di via Terracini e di via Ceretti, per una scuola unica che vuole essere tentativo di sintesi tra crescita culturale e umana. Due le proposte per i ragazzi che si iscrivono alle Floreanini. Il primo indirizzo è quello musicale, proposto dal 1998, nella sede di via Terracini. Prevede tre pomeriggi (lunedì, mercoledì e giovedì) e la scelta dello studio di uno strumento musicale. A febbraio vengono fatte delle prove orientative per individuare quale strumento sia più adatto per lo studente e la scelta ricade tra violino, chitarra, pianoforte, percussioni, clarinetto, sax, flauto traverso.

Oltre a seguire le lezioni di teoria, i ragazzi di seconda e terza media vengono inseriti nell'orchestra d'istituto. A gruppi aperti, insieme ai compagni di corso, suonano e diventano una squadra. Il secondo indirizzo è invece quello del tempo ordinario, chiamato Stra-ordinario. E' attivo in entrambe le sedi e prevede due pomeriggi (lunedì, mercoledì o giovedì a seconda della sezione) con i laboratori caratterizzanti. In prima e seconda un'ora in più di educazione fisica e tre ore di laboratori per conoscere il territorio.

In terza poi viene offerto il potenziamento della tecnologia con l'uso di robot, di stampanti 3D e altri dispositivi. La tecnologia però è potenziata per tutti, con l'uso ormai assodato della piattaforma Gsuite. Vengono proposti laboratori al martedi pomeriggio (Girls code it better) per sviluppare competenze Stem a tuttotondo. Particolare attenzione è rivolta anche alle lingue straniere, con inglese e tedesco il cui studio è potenziato con un'ora in più in terza, in vista delle certificazioni Cambridge e Goethe. Tutte le classi prime, sia del tempo musicale che ordinario, sono coinvolte nell'esperienza del coro della scuola. La scuola offre il servizio mensa nei giorni di rientro pomeridiano e percorsi individualizzati per studenti atleti o altre situazioni che lo richiedano, e tanta attenzione per i ragazzi con Disturbi dell'Apprendimento o con disabilità.

In questi giorni la scuola incontrerà le famiglie con due appuntamenti: l'Open Day in entrambe le sedi sabato 30 novembre dalle 10 alle 12 e l'incontro con le famiglie di presentazione dell'offerta formativa presso l'Aula Magna della sede di via Terracini il 4 dicembre alle 17 e il 15 gennaio sempre alle 17.