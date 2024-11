A Domo primo week end natalizio con l'accesnione dell'albero FOTO e VIDEO

Con l'accensione dell'albero di Natale in piazza Mercato il sindaco Lucio Pizzi ha dato il via al periodo più magico dell'anno, quello dell'attesa per il Santo Natale. L'accensione delle 18, è stata preceduta dalle esibizioni per le vie del Borgo delle Cultura di artisti di strada, giocolieri e trampolieri. Ad accendere l'albero il sindaco Lucio Pizzi con gli assessori e il presidente del consiglio domese, oltre a don Vincenzo Barone che ha impartito ai tantissimi presenti la benedizione. Il pomeriggio natalizio era iniziato alla Torretta di fronte al parcheggio Corradini di via Facchinetti con "Aspettando la Magia del Natale".

Babbo Natale nel pomeriggio ha incontrato i bambini, ha raccolto le loro letterine e lo farà anche domani pomeriggio. Alla Torretta c'è stata anche la distribuzione di cioccolata calda, biscotti, panettone, ma anche musica, balli, canti, favole e i simpatici folletti del Natale, pronti a stupire con giochi e sorprese.

L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Domodossola in collaborazione con il Lions Club di Domodossola.