Gli studenti del Marconi Galletti Einaudi all'estero per uno stage formativo

L’istituto Marconi Galletti Einaudi di Domodossola è stato selezionato per il progetto “Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (Pcto) all’estero”. Durante i mesi estivi l’istituto ha presentato la propria candidatura al progetto “Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (Pcto) all’estero”, finanziato con fondi Pon “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 – Fondo Fse/Poc e a fine agosto è risultato tra le scuole selezionate.

Il finanziamento ha permesso di individuare ben 60 studenti per svolgere il periodo di Pcto, ovvero lo stage lavorativo, in aziende selezionate in Irlanda e Germania. Due gruppi da 15 studenti hanno già terminato la loro esperienza a Galway e Waterford, mentre altri 30 studenti stanno in questo momento vivendo e lavorando rispettivamente a Galway e Friburgo.

Il dirigente scolastico Gaudenzio D’Andrea ha creduto fin da subito nel grande valore formativo dell’esperienza e ha incoraggiato la docente referente di progetto, la professoressa De Michelis, a lavorare per realizzare questa opportunità. Gli obiettivi principali del progetto sono il consolidamento e l'ampliamento delle competenze comunicative in lingua straniera e lo sviluppo delle capacità di interazione in ambiente lavorativo, ma grazie all’esperienza gli studenti hanno anche potuto accrescere competenze trasversali come adattarsi a una diversa cultura e a nuove modalità di lavoro, abituarsi a condividere la vita quotidiana con la famiglia ospitante, imparare a muoversi da soli in una città estera oltre a sviluppare le competenze specifiche dell’ambito lavorativo in cui erano impiegati.

Gli studenti e le famiglie hanno accolto con entusiasmo l’opportunità offerta e questo ha permesso alla scuola di selezionare intere classi per la partenza: la 4 Tur A, la 4 Tur B, la 4 Afm, la 4 Inf A e la 4 Inf B, oltre ad alcuni tra gli studenti più meritevoli delle classi terze.

Ogni gruppo di studenti è stato supportato da un docente accompagnatore e un tutor scolastico per il Pcto, permettendo anche a 8 docenti dell’istituto di beneficiare del valore formativo dell’esperienza.

La realizzazione del progetto è stata resa possibile grazie alla stretta collaborazione con la Dsga dell’Istituto, la dottoressa Giulia Scaciga.

Il progetto si inserisce in un più ampio piano di internazionalizzazione dell’offerta formativa, fortemente voluto dal dirigente scolastico, e che prevede, già a partire dal mese di febbraio e per i prossimi anni, l’attivazione di mobilità Erasmus+ per gli studenti e i docenti dell’istituto.