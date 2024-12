Lavori nelle gallerie sulla A26: due tratti chiusi in orario notturno

A causa di lavori di manutenzione nelle gallerie dell’autostrada A26 Gravellona Toce – Genova Voltri, è prevista la chiusura in orario notturno di alcuni tratti.

In particolare, la chiusura del tratto compreso tra Arona e l’allacciamento SS 34 del lago Maggiore, dal km 165.6 al km 194.3 in direzione Gravellona Toce dalle 22.00 del 2 dicembre alle 6.00 del 3 dicembre e dalle 22.00 del 4 dicembre alle 6.00 del 5 dicembre. Il traffico diretto verso Gravellona dovrà uscire obbligatoriamente alla stazione di Arona e potrà rientrare allo svincolo di Verbania dopo aver percorso la SS 33 o in alternativa per i veicoli pesanti prevede la percorrenza della SP 142 successivamente della SP 229 e infine la SS34 fino allo svincolo di Verbania dove si potrà rientrare in autostrada.

È inoltre prevista la chiusura del tratto compreso tra lo svincolo di Baveno e Arona dal km 189.9 e il km 165.5 in direzione Genova, dalle 22.00 del 3 dicembre alle 6.00 del 4 dicembre. -Il traffico diretto verso Genova dovrà uscire obbligatoriamente a Baveno e potrà rientrare ad Arona.