Volley: sconfitta al tie-break per la Pediacoop H24 Domo a Vercelli

Stop inaspettato per la Pediacoop H24 Domo che sabato pomeriggio a Vercelli è uscita sconfitta al tie-break dopo essere stata in vantaggio 1 a 2.

Gli ossolani non riescono quindi a raggiungere la quinta vittoria consecutiva che gli avrebbe consentito di superare almeno due formazioni in classifica. Domo però guadagna comunque un punto (la sconfitta per 2 a 3 infatti vale 1 pt.) che risulta molto importante visto le contemporanee sconfitte del PVL Cirié e del Verbania. Gli ossolani sono quindi attualmente quinti, a ridosso della zona play-off e con tre scontri diretti da giocare nelle prossime tre gare (Cirié 8/12, Ovada 14/12, Reba Torino 21/12). Sarà quindi un mese molto intenso quello che si prospetta da qui a Natale.

Sicuramente la gara di sabato è stata un po’ una doccia fredda, ma a posteriori, vedendo il livello di gioco del Vercelli, è una sconfitta che ci può anche stare, soprattutto perché è arrivata al tie-break. L’unico rammarico in casa Domodossola è probabilmente quello di non essere arrivati al top della condizione a causa di numerosissime assenze per infortunio e per motivi lavorativi. Al match di sabato mancavano infatti: De Vito, Livera, Bracchi Brusa Restelletti, Maiello A. (presente, ma non utilizzabile) e con Borgnis ancora a mezzo servizio. In una partita così lunga a combattuta, il non avere cambi ha sicuramente influito tantissimo ed infatti, nel quarto set quando la stanchezza ha iniziato a farsi sentire, Domo non ha trovato le giuste soluzioni per uscire dal momento difficile e ha permesso agli avversari di rientrare in partita e strappare meritatamente la vittoria.

Coach Nardin parte nel primo set con la formazione che aveva iniziato anche sette giorni prima contro il Novara e cioè: Saclusa-Borgnis nella diagonale palleggiatore-opposto, centrali Iaria e Sirocchi, schiacciatori Piroia e De Grandis, libero Mancuso. Il primo set però parte subito male, i domesi sono spaesati e i padroni di casa chiudono 25 a 19. Si riparte con Boschi e Pennati, oltre Turci come libero. La squadra sembra reagire positivamente e, dopo essersi ambientata, riparte molto bene vincendo 15 a 25 e 22 a 25 (in realtà però proprio sul finale di terzo set inizia il calo fisico e mentale degli ossolani che permette a Vercelli di rientrare nel set dopo essere partita con tanti punti di svantaggio). Il calo è ancora più evidente ad inizio quarto set. Vercelli gioca molto bene, mentre Domo non riesce ad uscire dalla situazione di difficoltà. Il set si chiude con un netto 25 a 14 per i padroni di casa che poi chiudono anche il tie-break 15 a 9.

Come si diceva, è una sconfitta che lascia un po’ di amaro in bocca, ma che però è da vedere come un bicchiere mezzo-pieno.