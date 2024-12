Giornata Internazionale delle persone con disabilità: l’Automobile Club Verbano Cusio Ossola si schiera per una mobilità inclusiva

In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, l’Automobile Club Verbano Cusio Ossola (AC VCO), in collaborazione con l’Automobile Club d’Italia, ha lanciato la campagna #NonèTuttoNormale. Questo progetto innovativo utilizza immagini generate dall’Intelligenza Artificiale per sensibilizzare il pubblico sui problemi che le persone con disabilità affrontano quotidianamente a causa del mancato rispetto delle regole.

La campagna denuncia situazioni comuni ma inaccettabili: parcheggi per disabili occupati da chi non ne ha diritto, posti riservati sui mezzi pubblici impropriamente utilizzati, autobus privi di pedane funzionanti per la salita e discesa.

"Non sono semplici infrazioni, ma vere e proprie barriere", ha dichiarato Peppe Zagami, presidente dell’AC VCO. "Queste situazioni ledono la mobilità e la dignità di chi già vive sfide quotidiane. È un nostro dovere, come cittadini e istituzioni, promuovere una cultura del rispetto e dell’inclusione."

Zagami ha ricordato l’impegno dell’Automobile Club nella sensibilizzazione, che passa anche attraverso iniziative come l’Happy Rally Day e programmi educativi rivolti ai giovani. "Insegnare il rispetto delle regole significa costruire una società più giusta e inclusiva."

L’AC VCO invita tutti a guardare il video della campagna, disponibile sui suoi canali social e sul sito ufficiale, e a riflettere su come ognuno possa contribuire a rendere la mobilità accessibile a tutti.

Una mobilità inclusiva non è solo un diritto, ma una responsabilità condivisa.