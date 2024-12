Poste italiane: nei 46 uffici postali polis del Vco disponibili i servizi anagrafici

Arriva anche in provincia di Verbano-Cusio-Ossola Polis, il progetto di Poste Italiane che punta a trasformare gli uffici postali nella casa dei servizi digitali, uno sportello unico per rendere semplice e veloce l'accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione in 7mila comuni al di sotto dei 15mila abitanti.

In 46 sedi della provincia è possibile richiedere i certificati anagrafici e di stato civile, resi disponibili da Anpr - la banca dati di cui è titolare il Ministero dell'Interno. In tutte le sedi si possono richiedere i servizi “Atti di Volontaria Giurisdizione” con la possibilità di presentare le istanze di “Nomina amministratore di sostegno” e “Rendicontazione Stato Patrimoniale Assistito”, secondo quanto contenuto nella convenzione firmata tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero della Giustizia e Poste Italiane.

Negli stessi uffici postali è disponibile anche il servizio “Certificati Inps”, che prevede il rilascio a sportelli dei certificati “Cedolino Pensione”, “Certificazione Unica” e “Obis-M” direttamente ai pensionati. I nuovi servizi vengono erogati nell’ufficio postale sia attraverso gli sportelli sia in modalità digitale, con totem innovativi dai quali i cittadini, con l'utilizzo della carta d'identità elettronica o dello spid, possono scaricare in autonomia i certificati di loro interesse. Entro la fine di novembre saranno in totale 4mila gli uffici postali nei quali verrà implementato il servizio di rilascio dei certificati anagrafici.