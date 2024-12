Vagna accende il Natale domenica 8 dicembre con un pomeriggio di festa organizzato dalla Pro Loco con la collaborazione del Gruppo "Arsciol". L'appuntamento è alle 17.30 in Borgata Tagliaroli presso la sede del Gruppo Arscioli per l'accensione dell'albero e la discesa in piazza al lume delle lanterne.

Alle 18 vi sarà l'accensione e benedizione del presepe e dell’albero in piazza e successivamente la consegna del premio Pro Loco “Personaggio dell’anno” e del premio speciale Gruppo Arsciol 2024. Concluderà il momento di festa lo scambio di auguri natalizi con ricco buffet.