Anzola si illumina per Natale

Il comune di Anzola d'Ossola, in collaborazione con Pro Loco, Alpini, Aib e Consorzio Alpeggi, presenta la quarta edizione di "Anzola S’illumina", un evento che porta la comunità a vivere insieme la magia del Natale. L'appuntamento è fissato per sabato 7 dicembre, a partire dalle 16.30 nella suggestiva cornice di Piazza della Chiesa, trasformata per l'occasione in un luogo di festa, tradizione e condivisione.

Alle 16.00 l’apertura dei mercatini natalizi, dove sarà possibile trovare oggetti artigianali, decorazioni, prodotti tipici e tante idee regalo; alle 16.30 l’estrazione della lotteria organizzata dalla scuola dell'infanzia, un'occasione per sostenere i più piccoli e vincere premi a sorpresa.

Alle 17.00, poi, il momento clou della giornata con l'accensione dell’albero di Natale e del presepe, simboli di luce e speranza per tutta la comunità, seguito alle 18.00 con la messa celebrata nella chiesa parrocchiale, per un momento di raccoglimento e spiritualità in vista delle festività natalizie. Alle 19.00 la conclusione della serata all’insegna del gusto e della convivialità con la distribuzione di pasta e fagioli, panettone e cioccolata calda, preparati dai volontari.

"Anzola S’illumina" non è solo un evento, ma un momento per riscoprire lo spirito di appartenenza e vicinanza. Le associazioni coinvolte, insieme al comune, invitano tutti, grandi e piccini, a partecipare a questa giornata speciale, fatta di tradizione, calore e gioia condivisa.

Non perdete l’occasione di vivere un pomeriggio magico e di illuminare il Natale con la luce dell’unità e della solidarietà. Per ulteriori dettagli sull’evento, è possibile contattare il comune o le associazioni organizzatrici.