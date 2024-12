Elezioni sindacali, Fp Cgil primo rappresentante delle provincie di Novara e Vco

Il 3 e il 4 dicembre si sono svolte, a livello nazionale, le elezioni delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (Rsu) e dei Responsabili per i lavoratori della salute e sicurezza aziendali (Rlssa). La Fp Cgil si conferma ad ogni livello, nazionale, regionale e territoriale il primo sindacato del settore.

“Per quello che riguarda le due provincie che come sindacato rappresentiamo – si legge in una nota della segreteria Fp Cgil Novara e Vco- la nostra categoria si conferma in assoluto il primo sindacato nella provincia di Novara per numero di Rsu elette e a pari merito con Cisl e Uil nel Vco sempre per numero di Rsu elette. Mentre per quello che riguarda i rappresentanti dei lavoratori sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, la Fp Cgil Novara e Vco è il primo sindacato in entrambe le provincie per rappresentanti eletti”.

Entrando nel dettaglio: su un totale di 15 Rsu da eleggere nelle varie aziende novaresi di Igiene Ambientale, la Fp Cgil Novara e Vco ne ha elette ben 9, e cioè il 60% del totale. Nel Vco su un totale di 12 Rsu da eleggere ne ha conquistate 4 a pari merito con Cisl e e Uil. Invece come Rlssa (Responsabile dei lavoratori sulla Salute e Sicurezza) su 3 rappresentanti da eleggere in tutta la provincia di Novara, 2 (66,67%) sono andati alla Fp Cgil Novara e Vco. Nel Vco su 4 Rlssa da eleggere in tutta la provincia, 2 (50%) sono andati alla Fp Cgil Novara e Vco e 1 a testa a Cisl e Uil (25%).

“Siamo complessivamente soddisfatti del risultato raggiunto – dichiara Paolo Del Vecchio, segretario generale della Fp Cgil Novara e Vco -. È stata una competizione che ancora una volta ha visto una grande partecipazione al voto delle lavoratrici e dei lavoratori, con il 72% dei votanti nel novarese ed il 73,5% nel Vco. È evidente ormai che quando si lascia la parola alle lavoratrici ed ai lavoratori, sia nella scelta di voto dei programmi delle liste che delle persone che si candidano come loro rappresentanti, la partecipazione è molto alta, a differenza di quanto invece succede nella politica ormai ad ogni livello. Il risultato elettorale ci consegna una grandissima responsabilità: quella di migliorare le retribuzioni e le tutele nei vari posti di lavoro e di far osservare alle aziende, anche in maniera propositiva, il massimo della sicurezza nei loro cantieri”, conclude Del Vecchio.