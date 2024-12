Il Corpo Musicale di Bognanco festeggia la patrona Santa Cecilia

Il Corpo Musicale Santa Cecilia di Bognanco, con la corale della parrocchia, festeggia la patrona Santa Cecilia. Appuntamento domenica 8 dicembre.

Il ritrovo è previsto per le 9.30 in piazza San Lorenzo per il saluto della banda, della corale e delle autorità. alle 9.45 la messa accompagnata dalla corale in memoria di musicanti, coristi e benefattori defunti.

Alle 11.00 ci si sposta in sala prove per un apertivo per tutti i partecipanti, e alle 12.30 il pranzo al ristorante La Diligenza di Domodossola. È consigliata la prenotazione entro il 4 dicembre telefonando al numero 349 2507761 (Lorena Bagnasco) o tramite WhatsApp al numero 340 3285353 (Sara Ottoni).