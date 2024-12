In cammino sul "Sentiero del silenzio"

Domenica 8 dicembre, ultimo appuntamento dell’edizione 2024 dei Sentieri degli Spalloni “Terra di Resilienza. Semi di Resistenza”, con una gita e un’escursione a Viggiù (Varese) per camminare insieme sul “Sentiero del silenzio”, un percorso dedicato a coloro che hanno attraversato il confine italo-svizzero durante la Seconda guerra mondiale per fuggire dalle persecuzioni naziste e fasciste.

Dal centro storico di Viggiù inizia il percorso che portò Liliana Segre, l’8 dicembre 1943, a tentare di varcare la frontiera passando attraverso i boschi insieme al papà e ai cugini. Il sentiero è lungo 7 chilometri, di media difficoltà, con un dislivello di 330 metri. Da Viggiù si sale a Saltrio e, attraverso sentieri nei boschi, si raggiunge il confine a Colle Oro.

Il percorso ha una durata di 2 ore all' andata e 1 ora e 45 minuti al ritorno: si verrà trasportati nella storia per rivivere paure e speranze di coloro che tentarono la fuga per la salvezza verso la Svizzera.

Sarà presente l’attore Andrea Gosetti, che accompagnerà il percorso con racconti delle vicende avvenute in questi luoghi. Sarà possibile fare esperienza di questo percorso con la sua storia e conoscere il grande lavoro di promozione del territorio messo in atto dall’associazione Amici del Monte Orsa: “Cava Brusada”, “Via delle Aquile randagie”, “Mamo, il Museo all’aperto del Monte Orsa”.

Il programma prevede la partenza alle 6.30 del mattino in pullman da Domodossola, l’inizio dell’escursione alle 9.00, pranzo in compagnia alle ore 13.00 presso la Soms di Viggiù e rientro in pullman alle ore 16.00. La Prenotazione obbligatoria entro giovedì 28 novembre; per informazioni e dettagli www.sentierideglispalloni.com.