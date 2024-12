Un francobollo ‘celebra’ le lingue delle Alpi, tra cui anche quella walser.

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy, a 25 anni dalla legge che riconosce le lingue delle Alpi, ha scelto di celebrare l’evento con un francobollo: un riconoscimento per le dodici minoranze linguistiche tutelate in Italia.

Nel basso e medio Piemonte si tratta di occitani e i francoprovenzali, nell’alto Piemonte la comunità dei Walser, popolazione di origine germanica che abita le regioni alpine attorno al massiccio del Monte Rosa: da Alagna a Formazza.

Il francobollo si basa su un bozzetto di Matias Hermo e raffigura la penisola italiana avvolta in un nastro tricolore e circondata dalle denominazioni delle minoranze linguistiche presenti in Italia tutelate dall'articolo 6 della nostra Costituzione. Appartiene alla serie tematica "il Senso civico" ed è stato tirato in 250.020 esemplari.