Tanti eventi a Varzo aspettando Natale

Sono tanti gli appuntamenti per il mese di dicembre organizzati dalla Pro Loco Valle Divedro a Varzo. Si comincia domenica 15 dicembre con il concerto di Natale del Corpo Musicale Varzese e del Coro Polifonico Varzese, in programma alle 20.45 al Teatro Alveare.

Mercoledì 18 dicembre vi sarà la recita di Natale della scuola dell'infanzia di Varzo, a partire dalle 14.45 dal titolo "Aiuto, Babbo Natale ha perso il cappello". Appuntamento al Teatro Alveare. Venerdì 20 dicembre dalle 17.30 con "Cantando sotto le stelle": i bambini del catechismo allieteranno la serata con i caratteristici canti natalizi per le vie del paese.

Lunedì 23 dicembre alle 20.00 arriva Babbo Natale: partendo da frazione Pasquè, con ritrovo davanti alla chiesetta, ci si dirigerà al salone dell'Alveare per la distribuzione dei doni ai bimbi. L'organizzazione è della parrocchia. Martedì 24 dicembre alle 22.00 solenne messa di Natale presso la chiesa parrocchiale. A seguire tradizionale scambio degli auguri in compagnia.

Sabato 28 dicembre alle 20.30 andrà in scena il "Canto di Natale" con la lettura integrale del capolavoro di Charles Dickens con Matteo Minetti voce narrante, Gianluca Rovelli, clavicembalo. A cura della Compagniadellozio presso il teatro Alveare.

Domenica 29 dicembre alle 9.30 ritrovo in piazzale Trieste per la partenza della visita guidata, attraverso le frazioni, alla scoperta dei presepi della nona edizione di "Seguendo la Stella Cometa" e degustando, lungo il percorso, prodotti tipici locali. Sempre domenica 29 dicembre alle 20.30 è in programma il "Canto all'Acqua": concerto di Maggie Pitzalis e La Piccola Orchestra del Sol al teatro Alveare.

Domenica 5 gennaio alle 20.00 momento di ricordo di Alessandra, ideatrice con bambini e ragazzi dei meravigliosi presepi in chiesa parrocchiale. Premiazione del concorso a lei dedicato per il miglior presepe ideato da bimbi e ragazzi. A seguire arriverà la Befana presso il salone dell'Alveare.

Per tutto il periodo natalizio, sino a sabato 21 dicembre, si potrà ammirare presso piazza Agnesetta l'"Albero di desideri" realizzato dalla Casa di Riposo.