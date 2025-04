Festa della Madonna del Bosco, a Ornavasso va in scena "La corrida"

Venerdì 25 aprile, alle 21.00, la sala cinema teatro di Ornavasso ospita “La corrida…dilettanti al bosco”, una serata all’insegna del divertimento organizzata dal rione del Bosco in occasione della festa della Madonna del Bosco. La partecipazione è aperta a chiunque voglia mettersi alla prova e portare in scena il proprio talento, qualunque esso sia; dall’altra parte, un pubblico pronto a giudicare le performance tra applausi, trombette, fischietti, coperchi e tutto ciò che fa rumore. Per i più piccoli, è atteso il pagliaccio Bertolino.