Le "Streghe di Oz" tornano a La Fabbrica

Sabato 14 dicembre alle 20.45 il teatro La Fabbrica di Villadossola ospita il grande ritorno di “Streghe di Oz – Quello che non vi hanno mai raccontato”, musical portato in scena dal centro di formazione artistica Arcademia.

Ispirato al film "Wicked" attualmente in circolazione nelle sale cinematografiche, le “Streghe di Oz” riveleranno tutto quello che non vi è mai stato raccontato sulla storia del Mago di Oz. In scena la storia di un'improbabile ma profonda amicizia tra due giovani apprendiste streghe: Galinda, bionda e molto popolare (strega buona) e una ragazza incompresa di nome Elphaba (Strega cattiva dell’Ovest).

In seguito all'incontro con il “meraviglioso” Mago di Oz, la loro amicizia giungerà a un bivio e le loro vite prenderanno strade molto diverse. Un viaggio straordinario che affronta temi attuali con disinvoltura ed ironia dando risposta a tutte le domande che vi eravate posti guardando il film del 1947.

La regia del musical è affidata a Riccardo Zonca, con le coreografie di Maurizio Frisone e il canto curato da Martina Pecora. In scena: Martina Pecora, Giulia Piccinno, Clara Lagostina, Alessandra Spadone, Maria Cuoco, Federica Catalano, Angelica Politi, Malia Perlotti, Elda Falcioni, Francesca Arcari, Silvia Molone, Erika Sirro, Luca Fogli, Federico Treggiari.