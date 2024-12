"Un treno di ricette": la storia culinaria di Daniele Pangallo raccontata in un podcast

Si intitola “Un treno di ricette” e racconta la storia – culinaria e non – di Daniele Pangallo, noto sui social grazie all’omonimo blog di cucina. Si tratta di un podcast, disponibile su Spotify, che lo stesso Pangallo ha prodotto con la collaborazione di Luca Costale, con cui dialoga nel corso degli episodi.

Ossolano, macchinista di professione, Daniele Pangallo ha unito il suo lavoro e la sua passione per la cucina dando vita, nel 2016, al blog “Un treno di ricette”, prima con una pagina Facebook e poi su Instagram. “Il progetto del podcast parte da lontano – spiega – fin da quando ho aperto il blog. E ora, grazie alla collaborazione con Luca Costale, è diventato realtà”.

Il podcast ripercorre, in un totale di sette episodi, la storia di Pangallo: “Tutto è nato come un gioco, ma poi mi sono davvero appassionato – racconta -. Ho seguito corsi di cucina, ho approfondito le mie conoscenze e aumentato la mia presenza sui social, dove propongo quotidianamente ricette”.

Gli episodi escono settimanalmente, il martedì, sulla piattaforma streaming Spotify; ogni puntata, della durata di 10-15 minuti, ha un riferimento ad un termine ferroviario, che si ricollega alla storia che si racconta, e termina con una ricetta. “Sono già uscite due puntate – spiega Pangallo -. Non mi aspettavo di ricevere così tanto feedback positivi: il podcast è stato ascoltato in diverse zone d’Italia e anche in altri Paesi. Speriamo di continuare così, e di registrare in futuro una seconda stagione”.