Piemonte premiato a Londra come Regione dell'anno 2025 ai Wine Travel Awards

Il Piemonte è stato premiato come «Region of the year» 2025 ai «Wine Travel Awards» di Londra. Rappresenta un altro importante riconoscimento mondiale all’enogastronomia piemontese.

La guida Wine Travel è un’eccellenza per gli appassionati del vino, che oltre a segnalare dove fare le degustazioni premia i migliori territori da visitare. La Regione è stata premiata all’interno di un concorso che raccoglie nomination nelle diverse categorie da tutto il mondo, votate dal pubblico e poi da una giuria di esperti internazionali, che ha visto la premiazione di scena alla «London Wine Fair», nei giorni scorsi nella capitale dell’Inghilterra.

Il Piemonte ha superato la concorrenza di altri territori importanti per il vino, come la California e il Sudafrica. Un segnale prezioso che può rappresentare un volano per l’enoturismo territoriale: dalle Colline di Torino, passando per la zona del Monferrato e delle Langhe, fino alla zona Nord con Novara e Vercelli.

«Questo riconoscimento conferma il protagonismo mondiale della nostra regione nel settore enogastronomico - afferma l’assessore al Turismo del Piemonte Marina Chiarelli -. La nostra è una terra di grandi vini e allo stesso tempo un territorio da visitare e scoprire. Il premio dei «Wine Travel Awards» guarda a entrambe le vocazioni della nostra regione, ovvero quella turistica e quella enogastronomica, che viaggiano di pari passo e rappresentano un fiore all’occhiello unico al mondo».