Mario Generelli candidato alla presidenza di Fidal Vco

Sono in programma per mercoledì 18 gennaio le elezioni per il comitato provinciale Fidal (Federazione Italiana Atletica Leggera) Vco per il quadriennio 2025-2028. Il candidato alla presidenza è Mario Generelli, attualmente consigliere; per il consiglio sono invece candidati Paola Salina Borello, Umberto Rabitti, Raffaele Baccaglio ed Egidio Lissandrelli.

Generelli, già presidente per due mandati e in questi giorni confermato idoneo insieme ad altri 75 colleghi quale giudice nazionale per il prossimo quadriennio, succederà a Luigi Spadone, non ricandidatosi.