TT.Ossola 2000: 2vittorie e 2 sconfitte nella penultima giornata di andata FOTO

La penultima giornata del girone di andata si chiude con un bilancio complessivo di 2 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte per le squadre impegnate. Una giornata che ha visto protagoniste le formazioni nazionali e regionali, alcune capaci di conquistare punti fondamentali, altre in difficoltà nel tenere testa agli avversari.

Le formazioni nazionali

Fra le mura amiche, entrambe le squadre nazionali sono scese in campo con prestazioni alterne:

C1 Mokavit centra una vittoria cruciale per la salvezza, imponendosi 5-2 sul TT Isola d'Asti. Decisivi i punti di Ceciliato Elio (1), Constantinescu Ciprian (2) e Visconti Emmanuele (2).C2 Terminus, invece, subisce una sconfitta per 5-2 contro ASD Splendor. Nonostante la buona prova di Calella, autore delle uniche due vittorie, la squadra resta fanalino di coda.

Anche la B2 Balabiott non riesce a invertire la rotta, perdendo 5-2 contro i capolisti del TT Silver Lining. Tuttavia, la squadra ossolana ha mostrato spirito combattivo grazie ai punti messi a segno da Kalem Amine e Berti Mirko.

Le formazioni regionali

Tra le squadre regionali, spiccano una vittoria e tre pareggi, segno di partite combattute:

D1 Balabiott porta a casa una vittoria di misura (4-2) contro ASD Splendor. Merito di una grande performance di Vesci Federico e Dossena Giuseppe, entrambi autori di due punti.D2 Giulini Rubinetteria e D2 Mulino San Giorgio ottengono due pareggi per 3-3. La prima contro Regaldi Novara, con i punti firmati da Giulini Riccardo (2) e Poletti Emil Paolo (1); la seconda contro TT Baveno B, grazie ai due punti di Erica Antonietti e uno di Martelletti Paolo.Anche D3 Junior chiude in parità (3-3) contro Regaldi Novara, con i punti realizzati da Mocellini Federico (2) e Cresci Martin (1).

Invece, una giornata negativa per la D3 Senior, sconfitta 4-2 contro TT Novara A, nonostante gli sforzi di Enascut Emanuela e Vigna Michele, autori dei due unici punti della formazione.

La situazione in classifica

La penultima giornata ha evidenziato le difficoltà di alcune formazioni, come la C2 Terminus e la D3 Senior, entrambe ancora in fondo alla classifica. Dall’altra parte, le vittorie di C1 Mokavit e D1 Balabiott sono segnali incoraggianti, soprattutto in ottica salvezza.

Con una giornata ancora da disputare nel girone di andata, le squadre sono chiamate a dare il massimo per chiudere al meglio questa prima metà di campionato.