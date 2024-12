Cirio rilancia: "Chi si candida al Parlamento deve aver fatto il sindaco"

"Chi si candida al Parlamento, deve aver fatto almeno una volta il sindaco". Dopo l'assemblea Anci di Torino, il governatore Alberto Cirio torna a rilanciare la proposta che chi vuole entrare a Palazzo Madama abbia avuto un'esperienza da amministratore pubblico. L'occasione è il "Piemonte è i suoi Comuni”, la serata organizzata alla Reggia di Venaria per presentare gli obiettivi 2025 della Regione.

Idea già lanciata durante l'assemblea Anci

Già durante l'appuntamento al Lingotto, il governatore aveva detto questa frase davanti ad un Assemblea composta da fasce tricolore. Oggi ha rinnovato l'idea, dandogli però più sostanza. La strada normativa potrebbe quella della proposta di legge al Parlamento da parte del Consiglio Regionale.

"Noi - ha detto il presidente, a margine dell'evento alla Reggia - valorizziamo molto il valore dei sindaci. Essere sindaci vuol dire essere degli eroi del proprio territorio: il modo migliore per valorizzarlo è anche creare le condizioni perché possano crescere le persone che hanno fatto esperienza diretta sul territorio".

"Questa novità sarebbe un tributo ai sindaci"

"Il nostro Consiglio Regionale - ha proseguito - potrebbe essere il primo in Italia a prevedere che per fare il parlamentare tu debba aver avuto un'esperienza di amministratore pubblico, che sia consigliere comunale, provinciale o sindaco. Io credo sarebbe un bene".

"Sarebbe il giusto tributo per chi ogni giorno, con la fascia tricolore, si assume grande responsabilità in tutta Italia e di tutti i partiti. Perché poi un sindaco quando mette la fascia non è più un sindaco di un partito, ma di una comunità" ha concluso Cirio.