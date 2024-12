Storie di alternanza: premiati i migliori video-progetti degli studenti del territorio

Valorizzare e dare visibilità ai percorsi formativi dei giovani è stato il cuore dell'iniziativa “Storie di alternanza”, promossa dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. La cerimonia di premiazione si è svolta questa mattina presso la sede di Baveno, riunendo studenti e istituti tecnici e liceali che si sono distinti con progetti innovativi e creativi, dimostrando l’importanza dell’alternanza scuola-lavoro.

Nella categoria riservata agli istituti tecnici, il primo posto è andato all’I.I.S. “L. Cobianchi” di Verbania con il progetto EduRobot Edizione 23/24, seguito dal secondo posto dell’I.I.S. “Gae Aulenti” di Biella con Crescere con l'imprenditorialità. Il terzo posto è stato conquistato dall’I.I.S. “Marconi Galletti Einaudi” di Domodossola con Water Sampling Drone, different depths. A completare il podio, il quarto e il quinto posto sono stati attribuiti rispettivamente ai progetti RAWTRAP nano-trappole dagli scarti del riso per purificare le acque e FONCHSAT, minisatellite per il monitoraggio di inquinanti emergenti dell’I.T.I. “G. Omar” di Novara.

Per la categoria dei licei, i riconoscimenti sono andati all’Istituto Superiore “D’Adda” di Varallo, che si è aggiudicato il primo posto con Cinema e Memoria del Territorio – Laboratori Cinematografici sulle minoranze Walser della Valsesia. Il secondo posto è stato vinto dall’Istituto “Antonio Rosmini” di Domodossola con Che impresa ragazzi!.

Sono stati assegnati anche due menzioni speciali. L’I.I.S. “Erminio Maggia” di Stresa ha ricevuto il riconoscimento per il progetto Esperienza e passione: crescere nel cuore dell’Ospitalità, che ha dimostrato una significativa valenza inclusiva. Mentre l’I.T.I. “G. Omar” di Novara è stato premiato per il progetto AEDuino: la formazione BLSD per tutti, dal forte impatto sociale.

Fabio Ravanelli, presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, ha commentato l'importanza di queste iniziative: "Trovare il proprio posto nel mondo del lavoro non è facile, soprattutto in un’epoca in cui le competenze devono adattarsi rapidamente ai cambiamenti. Offrire agli studenti l’opportunità di partecipare a moduli formativi su digitalizzazione, green e cultura d’impresa è essenziale per aiutarli a crescere sia professionalmente che come individui. Quest’anno, sono stati stanziati 100mila euro per le imprese del territorio, a supporto degli studenti in percorsi di sviluppo delle competenze trasversali e di orientamento."

All’incontro hanno partecipato anche Gabriella Pellizzari, consigliera della Provincia del VCO con delega a Cultura, ambiente, pari opportunità e sport, e Concetta Noto, dirigente dell’Ufficio Scolastico per il Piemonte - Ambito territoriale del VCO, entrambe presenti in rappresentanza del valore educativo e sociale di queste iniziative.

La cerimonia è proseguita con la proiezione dei video vincitori, mostrando la capacità dei giovani di raccontare le proprie esperienze con creatività e competenza. Ogni progetto premiato ha ricevuto un premio in denaro, con 1.500 euro per il primo classificato, 1.250 euro per il secondo, 1.000 per il terzo, 750 per il quarto e 500 per il quinto.

Maggiori informazioni sul premio “Storie di alternanza” possono essere richieste alla Camera di Commercio (promozione@pno.camcom.it - telefono 015.35.99.332/371) e sono disponibili sul sito camerale www.pno.camcom.it nella sezione Scuola giovani e lavoro.