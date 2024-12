'La sostenibilità è un valore per la qualità della vita', lo dice il 79% degli italiani

La sostenibilità non è più vista solo come un impegno per proteggere l’ambiente, ma come un fattore fondamentale per migliorare la qualità della vita. È quanto emerge dal rapporto dell’Osservatorio Nespresso-Swg, che analizza la percezione degli italiani riguardo a temi legati all’ambiente e alla sostenibilità.

Il 79% degli intervistati afferma che la sostenibilità influisce direttamente sulla qualità della loro vita, segnando un cambiamento di prospettiva rispetto a qualche anno fa, quando l’attenzione era focalizzata principalmente sugli impatti ambientali. Un aspetto che si inserisce all’interno di un quadro più ampio, dove per il 90% degli italiani la sostenibilità non si limita alla tutela del pianeta, ma coinvolge anche tematiche sociali, economiche e di sviluppo locale.

Nonostante l'importanza crescente della sostenibilità, il rapporto evidenzia anche una forte preoccupazione per il futuro: il 61% degli intervistati ritiene che la lotta al cambiamento climatico sia ormai una battaglia persa. Un dato che riflette il crescente senso di urgenza e disillusione nei confronti delle politiche globali per il clima, ma anche la necessità di un cambiamento radicale nelle abitudini quotidiane.