Procedono secondo i tempi previsti gli interventi Pnrr nel Vco

Stanno rispettando il cronoprogramma le opere di provincia e comuni finanziate con il Pnrr nel Verbano Cusio Ossola; attualmente sono al 43%, ma entro il 31 dicembre supereranno il 50%.

“I soli ritardi che stiamo scontando sono relativi ai tempi di liquidazione dai ministeri che provincia e comuni stanno anticipando”, spiega il presidente, Alessandro Lana, nella conferenza stampa congiunta con il comandante provinciale della guardia di finanza, Antonello Reni. Reni conferma: “I soli ritardi che registriamo sono di privati”.

I progetti co-finanziati dalla provincia sono 24, per un importo complessivo di 23.492.458 euro; quelli co-finanziati dai comuni sono 784, per un ammontare di 1110.522.818 euro, pari ad investimenti complessivi per 134.045.276 euro.

“Un risultato conseguito grazie ad un ufficio dedicato al Pnrr”, sottolinea Lana. Trentatré dei 708 sono superiori a un milione di euro: 8 della provincia, 8 di Verbania, 3 di Villadossola, 3 di Domodossola, 2 ciascuno di Omegna e Formazza, 1 di Baceno, Baveno, Beura Cardezza, Crevoladossola, Gravellona Toce, Premosello Chiovenda e Malesco.

“Nei giorni scorsi – informa Lana – è arrivato il via libera definitivo al centro di compostaggio rifiuti di Ornavasso che riusciremo a completare per il 2026”. Sul progetto di riqualificazione di piazza Ranzoni-lungolago di Intra “anche dopo la rescissione del contratto con la ditta assegnataria, Verbania non ci ha comunicato nulla”.