Piedimulera celebra l’Epifania con il “falò d’la vegia”

L’associazione Amici in Piazza di Piedimulera organizza, per lunedì 6 gennaio, una serata di festa per celebrare l’Epifania. Si inizia alle 20.30 con il ritrovo in piazza Morandini; alle 20.45 la partenza del corteo per la storica fiaccolata. A seguire il tradizionale “falò d’la vegia”, con la distribuzione di cioccolata cada e vin brulè per tutti e delle calze della Befana per tutti. Al termine i fuochi d’artificio.