A Premosello il tradizionale falò della Carcavegia

Torna anche quest’anno il tradizionale “falò della Carcavegia” di Premosello Chiovenda, un appuntamento immancabile nella giornata del 5 gennaio. La tradizione vuole che, alla vigilia dell’Epifania, i premosellesi realizzino un falò nel greto del fiume, sul quale vengono bruciati i fantocci che rappresentano l’uomo e la donna più anziani del paese.

La giornata si apre alle 14.00 con il ritrovo in piazza per i bambini e ragazzi muniti di corni e campanacci, seguito da un giro per le vie del paese con i fantocci. Alle 20.45, poi, l’accensione del falò e la distribuzione di cioccolata calda e vin brulè. Ospite speciale la Befana, che distribuirà dolciumi ai bambini. La festa proseguirà poi al circolo Arci.