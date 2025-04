Il cambiamento climatico protagonista di Di-Se

Saranno il riscaldamento globale e i cambiamenti climatici il tema della quinta edizione del Festival dell’illustrazione Di-Se x BlitzArt, che si svolgerà a Domodossola da sabato 3 maggio a domenica 8 giugno. Un festival nato nel 2021 nell’ambito del progetto Interreg “Di-Se – DiSegnare il territorio”, e che cresce di anno in anno, inserendo anche un "Circuito off": "Per questa edizione 2025 il Festival si allarga anche con numerose nuove iniziative - spiega Paolo Lampugnani, ideatore e curatore - quest'anno ci apriamo alla città, coinvolgendo anche gli esercizi pubblici del centro storico. Il tema di quest'anno vedrà come protagoniste anche le api, sentinella dei cambiamenti climatici e specie a rischio proprio a causa di essi e saranno proprio gli esercizi pubblici ad ospitare il Circuito Apiario d’Autore, con i frontali delle arnie decorati con opere d’arte esposti nelle vetrine. Altri esercizi selezionati accoglieranno le mostre più raccolte".

La grande mostra open air, con i pannelli dedicati ai cambiamenti climatici alpini, si terrà a settembre per la concomitanza dell'Expo Italo Svizzera: "Sarà compito di questi artisti, una trentina - prosegue Lampugnani - declinare e interpretare il tema generale. Un altro appuntamento particolarmente interessante sarà la mostra sulla foresta di abeti rossi distrutta in Trentino da una tempesta. Vi saranno fotografie ma anche una parte immersiva che farà rivivere al visitatore la potenza di quell'evento".

"L'obiettivo del Festival - afferma Paolo Lampugnani - è quello di veicolare attraverso l'arte e gli eventi i pericoli dei cambiamenti climatici. Lo faremo anche con una serie di conferenze e incontri scientifici per i quali ci supporterà l'Ente Aree Protette, affrontando anche le conseguenze sulla fauna locale".

Per mesi, dunque, il Festival dell'illustrazione animerà Domodossola, con tante iniziative, il cui cuore saranno come sempre le storiche e maestose sale del Collegio Mellerio Rosmini di Domodossola, che quest’anno si arricchiscono di una novità: per la prima volta saranno visitabili anche le ex-cucine. Sabato 3 maggio alle ore 18.30 inaugurazione delle quattro mostre principali di questa edizione. Sempre sabato 3 maggio dalle 10.00 alle 18.00, torna la grande mostra mercato “Plein Air” tra le vie centrali di Domodossola, che trasformerà il borgo medievale in una piccola Montmartre.

"Il prossimo sarà l'ultimo anno del progetto - conclude Lampugnani - e abbiamo già individuato il tema, che sarà quello dello spopolamento alpino e del turismo consapevole. Lavoreranno con noi l'associazione Canova e l'Università del Piemonte Orientale".