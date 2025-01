Linea del Sempione, un altro anno di disagi per chi viaggia in treno

Il 2025 si prospetta un altro anno complesso per chi viaggia in treno. Tra scioperi, riduzioni di servizio e chiusure per lavori, i pendolari e i viaggiatori faranno i conti con i disagi e servizi sostitutivi.

Il primo ostacolo arriverà a gennaio, con uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario proclamato dai sindacati Cub Trasporti e Sgb. La mobilitazione, in programma dalle 21.00 del 25 alle 21.00 del 26 gennaio, coinvolgerà tutti i lavoratori del settore. In quei giorni, i treni potrebbero subire ritardi e cancellazioni su scala nazionale. Essendo un giorno festivo, non saranno garantite le consuete fasce orarie di servizio minimo.

Lungo la tratta tra Domodossola e Milano, sono previsti importanti lavori di ampliamento del corridoio ferroviario a quattro metri, un intervento per favorire il trasporto merci transalpino. Tuttavia, questi lavori, che richiederanno diversi anni, avranno un impatto diretto sui passeggeri: nel 2025, dal lunedì al venerdì, circolerà un treno in meno in entrambe le direzioni per i collegamenti internazionali Basilea–Berna–Milano e Ginevra–Briga–Milano. Nei giorni feriali saranno quindi disponibili sei treni al giorno per ogni senso di marcia, contro gli otto previsti nei fine settimana.

Le difficoltà raggiungeranno il loro apice durante l’estate. La tratta tra Domodossola e Milano sarà completamente chiusa al traffico ferroviario dall’8 giugno al 27 luglio e dal 31 agosto al 12 settembre. In questo periodo, tutti i treni EuroCity tra Domodossola e Milano saranno soppressi, lasciando i viaggiatori senza collegamenti diretti. I pendolari e i turisti dovranno quindi affidarsi a servizi sostitutivi. Una situazione che si è già vista la scorsa estate e che ha creato parecchi disagi.