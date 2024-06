Gli Stunt Pilots aprono la nuova stagione di Tones Teatro Natura

Dall’8 giugno al 7 settembre torna nel cuore della Val d’Ossola la programmazione di Tones Teatro Natura, il suggestivo teatro di pietra realizzato in una ex cava di granito di Oira Crevoladossola grazie a un importante processo di riqualificazione ambientale. Nato nel 2021 dalla volontà della Fondazione Tones on the Stones di trasformare l’omonimo festival di creazione contemporanea a carattere immersivo in uno spazio progettuale e performativo stabile, il teatro ospiterà una vera e propria stagione multidisciplinare.

Prodotta dalla Fondazione Tones on the Stones, la nuova rassegna presenta un programma denso e articolato fra musica, performance, teatro, food, attività outdoor, laboratori, esperienze immersive e incontri con esponenti del mondo della cultura per riflettere insieme sulle grandi questioni del mondo contemporaneo, a partire dall’emergenza ambientale.

La programmazione partirà sabato 8 giugno con un concerto della band Stunt Pilots, trio pop specializzato in trap rock e famoso per essersi aggiudicato il secondo posto a X Factor 2023.

Il secondo appuntamento della stagione sarà venerdì 14 giugno con la regia del visionario illusionista Arturo Brachetti lo spettacolo “Fred! Summer Tour” renderà omaggio al grande cantautore Fred Buscaglione, insieme al performer/giullare Matthias Martelli e al trombettista e compositore Fabrizio Bosso.

Al via anche “Sphera - Visioni circolari per il nostro futuro”, un nuovo format all’interno della stagione da venerdì 21 a domenica 23 giugno, che punta a toccare ogni aspetto dell’esistenza umana – da quella intellettiva a quella emotiva, fino alla cura e al benessere del corpo. Ci saranno sessioni di yoga tenute dalla cantautrice Marianne Mirage, che poi si esibirà anche live, e un’intera notte alla scoperta delle erbe magiche con l’antropologa Valeria Mosca nel suo format Wood*ing | Wild food lab. Tra gli ospiti Maura Gancitano e Andrea Colamedici, fondatori del progetto multimediale di divulgazione culturale Tlon, il celebre evoluzionista Telmo Pievani e Alessandro Marenzi, vicedirettore di SkyTG24. Alla scoperta della cucina vegana ci sarà il laboratorio/show cooking tenuto dalla creator Annalisa Chessa aka Little Vegan Witch, mentre per approfondire il mondo del vino sarà ospite l’autorevole giornalista e scrittore Sandro Sangiorgi. Tones Teatro Natura sarà anche cornice del concerto della cantautrice catanese Carmen Consoli.

Sabato 29 giugno si terrà invece la serata di Ossola in Jazz, durante la quale si susseguiranno le performance del duo Into the Wild Woods, dell’ensemble guidato dalla cantante e compositrice Elisa Marangon e di una delle migliori protagoniste della scena jazz internazionale, la contrabbassista Rosa Brunello, con brani del suo ultimo album “Senseless acts of love”.

Tornerà sabato 6 luglio a Tones Teatro Natura la CM Orchestra, straordinaria e unica orchestra ritmico sinfonica, che torna con un nuovo programma e un nuovo ospite prestigioso: Nina Zilli.

Dopo il successo al Teatro Arcimboldi di Milano, sabato 13 luglio è la volta di The Witches Seed, la spettacolare e immersiva opera rock firmata dal geniale musicista e fondatore dei Police, Stewart Copeland, con alcuni brani di Chrissie Hynde dei Pretenders e Irene Grandi nel ruolo di protagonista.

E poi ancora, da giovedì 18 a domenica 21 luglio, la maratona di “Nextones”, il festival internazionale giunto alla sua undicesima edizione, curato e coprodotto con Threes Productions e dedicato alla sperimentazione nel campo dell'arte audiovisiva e della musica elettronica.

Un omaggio al centenario della morte di Giacomo Puccini verrà celebrato domenica 28 luglio con il grande evento “Puccini 100”, che abbraccerà tutte le arti: recitazione, canto lirico, danza a terra ed aerea e tecnologie multimediali.

Infine, il grande concerto di chiusura sabato 7 settembre con la coppia musicale più apprezzata della nuova scena italiana, Colapesce Dimartino per un’imperdibile data del tour Lux Eterna Beach.