La proposta giubilare della diocesi di Novara: pellegrinaggi, luoghi e sussidi per la preghiera

Per coloro che saranno impossibilitati a recarsi in pellegrinaggio a Roma per varcare la Porta Santa, sono state individuate sei chiese giubilari dove prendere parte a celebrazioni giubilari o vivere momenti di preghiera personale:

La Cattedrale di Santa Maria Assunta a Novara

Il Santuario del Santissimo Crocifisso – Boca (No)

Il Santuario della Madonna del Boden – Ornavasso (Vco)

Il Santuario della Madonna del Sangue – Re (Vco)

Il Santuario del Sacro Monte – Varallo (Vc)

Il Santuario della Santissima Pietà – Cannobio (Vco)

Saranno anche valorizzati i tanti santuari locali dove in date definite e autorizzate dal vescovo su richiesta del parroco si potrà vivere la grazia del Giubileo partecipando a delle celebrazioni.

I sussidi

Per i gruppi parrocchiali, le famiglie e per i singoli fedeli che vorranno accostarsi all’itinerario giubilare diocesano, il comitato per il Giubileo propone quattro sussidi, disponibili per il download dal 10 gennaio 2025: Itinerario di preghiera in duomo e nei santuari diocesani, guida alla di preghiera personale dell’anno giubilare, liturgia penitenziale, schema per le “messe giubilari” e pellegrinaggio dei gruppi parrocchiali.

Saranno disponibili anche sussidi di preghiera personale e nelle parrocchie nei tempi forti.

I pellegrinaggi a Roma

La diocesi ha organizzato sei pellegrinaggi che si terranno durante il 2025:

Pellegrinaggio dei preti giovani, 2-4 febbraio 2025

Info:

Vicerettore del Seminario San Gaudenzio

baldimauro@gmail.com

Pellegrinaggio Diocesano, 17-20 febbraio 2025 (Iscrizioni chiuse)

Info:

Comitato Diocesano Giubileo 2025

comitatogiubileonovarese@diocesinovara.it

Giubileo Adolescenti (Nati dal 2009 al 2013), 24-27 aprile 2025

Info:

Ufficio diocesano per la pastorale giovanile

A questa pagina di diocesinovara.it: iscrizioni, programma e informazioni

Giubileo dei seminaristi, 22-25 giugno 2025

Info:

Rettore del Seminario San Gaudenzio

marco.barontini@libero.it

Giubileo dei Giovani (Nati dal 1995 al 2008), 27 luglio – 3 agosto 2025

Info:

Ufficio diocesano per la pastorale giovanile

giovani@diocesinovara.it

Pellegrinaggio delle famiglie, 5-8 dicembre 2025

Info:

Ufficio diocesano per la famiglia

famiglia@diocesinovara.it