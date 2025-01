Al Palaraccagni riprende il campionato di Pediacooph24 Domo

E' giunto quasi al giro di boa il campionato di Serie D maschile 24/25; alla fine del girone di andata infatti mancano solo due gare nelle quali i domesi della Pediacoop H24 Domo saranno impegnati rispettivamente contro Borgofranco (ultimo in classifica) l'11 gennaio in casa al Palaraccagni e contro Biella (penultimo in classifica) il 18 gennaio in trasferta.

Due turni sulla carta semplici quindi per la squadra di Nardin che potrebbe sfruttare l'occasione per riavvicinare la zona play-off distante attualmente 6 punti in classifica. L'inizio stagione della compagine ossolana è stato caratterizzato da alcuni alti e bassi che hanno condizionato il percorso e ridimensionato un po' le aspettative iniziali. Su tutte pesano le sconfitte contro Altiora Verbania, nella prima giornata di campionato, e contro Reba Volley, nell'ultima gara disputata il 21 dicembre.

Tuttavia il campionato è ancora lungo e per Domodossola c'è ancora la possibilità di risalire la classifica e avvicinare i play-off , anche se ovviamente l'impresa è sicuramente più dura del previsto. Appuntamento quindi per domenica 12 gennaio, al Palaraccagni alle ore 17.30.